Руни станет играющим тренером в английском клубе «Дерби Каунти»

Бывший форвард сборной Англии и нападающий главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни подписал контракт с британским футбольным клубом «Дерби Каунти», говорится в сообщении клуба. Отмечается, что он станет играющим тренером.

33-летний футболист подписал контракт на 18 месяцев до 2021 года с возможностью продления еще на год. Он присоединится к клубу в январе 2020 года.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Филиппу Коку (главный тренер клуба.— “Ъ”), его тренерскому штабу и основному составу с начала января. Я уверен, что могу внести большой вклад и не могу дождаться встречи со всеми, особенно с болельщиками»,— приводятся в сообщении клуба слова спортсмена.

Уэйн Руни дебютировал в составе «Эвертона» в 2002 году. Два года спустя он перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии и трижды завоевывал Кубок Англии. Он стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в истории, забив 253 гола в 559 матчах.

Футболист провел 119 матчей в составе сборной Англии и забил 53 мяча, также став ее лучшим бомбардиром. В 2017 году он завершил карьеру в сборной.