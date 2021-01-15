Варламов сообщил об освобождении всех задержанных в Южном Судане россиян

Блогер Илья Варламов сообщил, что все задержанные в столице Южного Судана Джубе россияне освобождены. 13 января господина Варламова задержали вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Также задержали директора Европейской гимназии Ивана Богданцева, жену блогера Любовь Варламову, Вадима Гинзбурга, а также представителя Министерства печати Южного Судана. Троих россиян позже отпустили, а затем повторно задержали.

«Все на свободе. Теперь осталось улететь из этого прекрасного места!» — написал господин Варламов в своем Telegram-канале.

В полночь 15 января он писал в своем блоге, что Министерство печати Южного Судана вызвало его и Петра Верзилова, после чего объявило, что своими действиями россияне «испортили многовековую российско-южносуданскую дружбу» и будут депортированы. Перед депортацией им необходимо дождаться результатов тестов на коронавирус, добавил он.

Илью Варламова с женой, Петра Верзилова и еще двоих россиян задержали власти Южного Судана в аэропорту Капоэты после досмотра багажа. При досмотре у господина Варламова был найден пульт от беспилотника. Сам дрон забрали еще в Уганде, где они были ранее. По словам Петра Верзилова, южносуданские силовики сочли, что они могли вести съемку военных объектов с дрона. Позднее МИД РФ сообщал, что россиян отпустили и решаются вопросы, связанные с их выездом из страны.