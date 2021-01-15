SuperJob: привиться от COVID-19 в ближайшее время готовы 16% россиян

В России к 13–14 января выросло до 16% число тех, кто готов сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob. В начале декабре в аналогичном опросе только 9% респондентов высказали такую готовность.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 378 населенных пунктов во всех федеральных округах России. Опрос проходил 13 и 14 января.

Число граждан, которые «скорее готовы» пройти вакцинацию составило 24%, категорически против прививки выступили 40% опрошенных. Часть россиян ждут, когда в гражданский оборот поступят другие вакцины. При наличии выбора вакцину «Спутник V» предпочли бы 21% респондетов, а новосибирский «ЭпиВакКорона» — 10%.

Напомним, похожий опрос в середине декабря проводил фонд «Общественное мнение». Из него следовало, что большинство россиян (52%) исключают для себя возможность сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Готовность привиться высказали 42% опрошенных.

Накануне в России было выявлено 24 763 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии COVID-19 заболели 3,4 млн человек. Умерли 570 заразившихся, общее число летальных исходов в России достигло 63,9 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник, 18 января.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».