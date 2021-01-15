КНДР представила на параде баллистическую ракету для подлодок

Военный парад прошел в КНРД в четверг, 14 января. На нем было представлено новое вооружение — баллистическая ракета для подводных лодок, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил»,— описывает парад агентство.

Reuters сообщает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, которая была показана на большом военном параде в октябре 2020 года.

Парад проводился по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). На нем присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники.

О прошедшем съезде читайте в материале “Ъ” «Съезд предупредителей».