Зампред ЦБ не ожидает продления послаблений для банков

Сроки регуляторных послаблений для банков, которые вводились в 2020 году, должны истечь по плану в 2021 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, послабления могут продлить только в случае серьезных изменений в экономике.

«Горизонты истечения регуляторных послаблений, которые вводились в 2020 году, для каждого из этих послаблений обозначены. В целом к середине этого года в рамках текущего графика действие основных послаблений истечет»,— сказал господин Заботкин в интервью РБК.

По его словам, сроки могут пересмотреть, только если сильно изменятся экономические условия. «Такого масштаба встряска может существенно изменить взгляд по регуляторной сфере, а так, скорее всего, мы будем иметь достаточно планомерную реализацию того таймлайна, который был обозначен в 2020 году»,— сказал зампред ЦБ.

Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ЦБ продлить послабления по банковским резервам до конца года 2021 года. Там отметили, что более раннее снятие послаблений, которое планируется до середины года, вынудит банки доначислить резервы по реструктурированным в прошлом году кредитам.

Подробности — в материале “Ъ” «Банкиры опасаются послековидных осложнений».