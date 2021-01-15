Для спасения Вани Зорина не хватает 712 499 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Прошлой осенью стопы Ивана вновь стали подворачиваться. Обследование показало, что деформировались кости голеней. В этой ситуации может помочь только хирургическое лечение: мы выведем кости в правильное положение и зафиксируем специальными пластинами. Между операциями на правой и левой ноге должно пройти шесть-двенадцать месяцев. Сейчас Ваня ограничен в движениях. Надеюсь, проведенное лечение вернет его к активной жизни».

Стоимость операций 733 499 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 712 499 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Зорина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вани — Анны Юрьевны Зориной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда