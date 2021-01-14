Великобритания прекращает авиасообщение с Южной Америкой и Португалией

Великобритания с пятницы, 15 января, приостанавливает авиасообщение с рядом стран для предотвращения распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил министр транспорта Грант Шаппс. С 4:00 утра в пятницу по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, в виду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде, сообщает BBC.

По словам министра, эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, у которых есть вид на жительство в Великобритании. Но им по прибытии из указанных стран нужно пройти десятидневный карантин вместе с членами семей.

На прошлой неделе власти Японии сообщили о заражении новым штаммом коронавируса четырех человек, которые вернулись из Бразилии. Специалисты отметили его схожесть со штаммами из Великобритании и ЮАР в том, что они обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому. Япония сообщила Всемирной организации здравоохранения об обнаружении нового штамма. Затем Япония запретила до 7 февраля въезд всем иностранцам.