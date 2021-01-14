ФАС не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты в рознице выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции.

«ФАС России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в розничном сегменте рынка. Касательно оптового сегмента рынка ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Рост цен в конце 2020 года ведомство объяснило тем, что перед новогодними праздниками «рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса». После выхода с «длинных выходных» спрос также вырос, потому что необходимо было пополнить запасы, затраченные в праздники, объяснили в ведомстве. «Вместе с тем произошло незначительное падение предложения, что также оказало влияние на ситуацию на рынке в части временного повышения оптовых цен на нефтепродукты»,— говорится в релизе.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 коп. с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 руб. за 1 л. Дизельное топливо выросло в цене на 10 коп., до 48,84 руб. за 1 л.

Напомним, цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года. Так, стоимость Аи-95 и Аи-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным “Ъ”, в январе оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин пошел нарасхват».