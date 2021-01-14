Володин сделал прививку от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, вакцинацию прошли также многие депутаты. В декабре он говорил, что переболели COVID-19 или находятся в больницах 157 депутатов, пятеро из них заболели повторно.

«Я сделал прививку»,— сказал господин Володин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, он перенес вакцинацию легко, «никаких сопутствующих ощущений» не возникло.

Вячеслав Володин рассказал, что многие депутаты также прошли вакцинацию. «На сегодняшний день у нас переболело более трети, ну, и растет количество тех, кто делает прививки»,— уточнил он. Господин Володин также сообщил, что в весеннюю сессию планируется постепенно открывать парламент для посещений, поэтому решено вернуть по одному журналисту от каждого издания в обычный режим работы.

В России за последние сутки выявлено 24 763 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии COVID-19 заболели 3,4 млн человек. Умерли 570 заразившихся, общее число летальных исходов в России достигло 63,9 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник, 18 января.

Подробнее о работе Госдумы в осеннюю сессию — в материале “Ъ” «Заседали реже, болели чаще, вносили больше, разрешали меньше».