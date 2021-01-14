Минздрав: вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

«Мы можем… оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй вакцинации, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны, что вакцина действительно хорошо работает»,— заявил господин Пугачев на Гайдаровском форуме (цитата по «РИА Новости»).

По данным РФПИ, российской вакциной «Спутник V» уже привились более 1,5 млн человек. Сколько из них приходится на россиян, а сколько — на иностранцев, в РФПИ не уточнили. По подсчетам Bloomberg, «Спутник V» сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов.

Подробнее об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».