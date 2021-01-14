Россия выпадает в осадок

Москва, Подмосковье, Саратовская область, Татарстан, и другие регионы переживают серьезные проблемы в связи со снегопадом. В столице к вечеру четверга образовались 9-балльные пробки, в Саратовской области и Татарстане из-за заносов пришлось приостанавливать движение автобусов. В Красноярском крае ГИБДД пообещала оштрафовать администрацию краевого центра за плохую уборку улиц.

В столичном регионе снегопад на фоне сильного похолодания начался в ночь на 14 января и продолжается до сих пор. По данным Гидрометцентра, в Подмосковье намело 35 см снега (по оценкам областного минтранса — 15 см, 20% месячной нормы осадков). Непогода привела к снежным заносам, гололедице и затруднению движения на дорогах. К 18:00 часам, по данным «Яндекса», заторы в Москве достигли 9 баллов. Комплекс городского хозяйства города выпустил на дороги 10 тыс. единиц техники, дептранс рекомендовал гражданам пересесть с личного на общественный транспорт. Подмосковный минтранс вывел 2,6 тыс. единиц техники, направив из них 600 на уборку федеральных трасс. Снегопад и усиление мороза ожидается, по прогнозу Гидрометцентра, 15 и 16 января.

Серьезные проблемы испытывают и другие города. В Саратове ночь на 14 января выпало более 20 см осадков. Глава города Михаил Исаев заявил, что за ночь с улиц города вывезено 7 тыс. куб. м снега и наледи, на улицы города вышло 265 спецмашин. Оперативно были расчищены магистральные дороги, тротуары и второстепенные дороги не были расчищены до конца дня. Глава города призвал коммерческие предприятия, заводы, производства и управляющие компании вывести на уборку технику и дворников, расчистить прилегающие территории. Также он попросил горожан максимально отказаться от частного транспорта в пользу общественного. Утром 14 января было временно приостановлено автобусное сообщение Саратова с Пензой.

В Татарстане из-за метели на федеральных и региональных автотрассах с 14:00 остановлено движение междугородних автобусов, а с 16:00 — грузового транспорта. Коммунальные службы пытались весь день расчистить дороги. В МЧС предупредили, что непогода продлится до пятницы — сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500–1000 м, усиление юго-восточного ветра до 16 метров в секунду ожидается ночью 15 января. Спасатели уже разослали прогноз возможных происшествий. В их числе — обрывы ЛЭП, взрывы бытового газа, сходы снежных масс с крутых склонов, крыш и сооружений, а также обрушение зданий и конструкций в результате снеговой нагрузки.

«Существует вероятность случаев переохлаждения и обморожения среди населения, а также ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки»,— говорится в прогнозе МЧС.

Начальник ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов, в свою очередь, раскритиковал администрацию Красноярска за плохую уборку городских улиц. «Такая уборка плохо влияет на безопасность движения,— заявил он.— Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства будет привлечено к административной ответственности». Пресс-служба мэрии Красноярска сообщила, за прошедшие сутки с дорог вывезли 752 грузовика снега. «Уборка улично-дорожной сети сейчас ведется в непрерывном, круглосуточном режиме,— заявили там.— На работу ежедневно выводится весь парк муниципальной техники для уборки и вывоза снега, в том числе привлеченные машины иных предприятий».

Глава Пензенской области Иван Белозерцев поручил направить 25% сотрудников министерств и ведомств правительства региона, а также администраций муниципалитетов на расчистку снега. «Обеспечьте их инвентарем, организуйте эту работу,— заявил он на совещании.— Это нормальный подход». Такого количества техники, чтобы убрать снег за сутки-двое, «просто нет», сказал господин Белозерцев. Губернатор также потребовал отменить все выезды детей на спортивные и другие мероприятия в связи со сложными дорожными условиями.

Иван Тяжлов; Юлия Сасевич, Новосибирск; Сергей Петунин, Саратов; Ольга Кудрина, Казань