Регулирование вмешалось в поставки продуктов

Сахар и масло по фиксированным ценам доехали не до всех — с проблемами столкнулись небольшие торговые сети. Как пишет “Ъ”, небольшим магазинам поставщики готовы продавать по установленным правительством ценам только часть товара. Дистрибуторы требуют премию за доставку. Работать напрямую с заводами мелким игрокам не удается, так как производителям неинтересно отгружать небольшие партии. Как регулирование цен привело к таким проблемам? И насколько велик их масштаб? С подробностями — Иван Корякин.

Небольшим торговым сетям по определению работать сложнее: крупные ритейлеры имеют свои распределительные центры и мощную логистику, а маленькие продавцы вынуждены искать дистрибуторов. Потому неудивительно, что проблемы возникли у тех, кто слабее. Оказалось, по фиксированным ценам поставщики готовы отгружать ограниченные объемы и лишь на условиях самовывоза. За остальное небольшим сетям приходится доплачивать.

Более того, дистрибуторов, у которых небольшие сети и покупают сахар и масло, вообще не вписали в соглашение, и они закономерно подняли цены. А продавцы оказалась в тисках, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Это соглашение оказалось в какой-то степени несовершенным, потому что в нем исключено дистрибуторское звено и не учтены проблемы и особенности малой розницы, которая, конечно, взаимодействует с крупнейшими производителями через промежуточные звенья, а в некоторых случаях эти промежуточных звеньев может быть даже два».

Тогда магазины попытались напрямую договориться с заводами. Но те, как пишет “Ъ”, больше заинтересованы в обслуживании крупных сетей. Ведущие игроки, к слову, сообщили, что с проблемами не сталкивались. Так же ответили и производители, мол, отгружают товар в штатном режиме. Не увидели проблем и в правительстве. Поэтому если трудности и возникли, то скорее временные и локальные, считает глава Ассоциация компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Мы достаточно уверенно и спокойно, без каких-то издержек держим цены вместе с поставщиками. И все фиксируют тренд на снижение цен по группе, которая является предметом соглашения, и по запасам, которые сейчас есть в сетях, никаких проблем нет. Думаю, что если по небольшим региональным сетям и были такие случаи, то они носят несколько исключительный характер».

Тем не менее, аналитики склонны называть соглашение о заморозке цен непродуманным. Участники рынка говорят, что ему не следуют, например, компании, которые занимаются фасовкой сахара, и продают его по 45 руб. за килограмм, что всего на рубль дешевле установленной розничной цены. В итоге в проигрыше малый ритейл. И если до апреля система как-нибудь дотянет, до после снятия ограничений продукты тут же вырастут в цене, уверен старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «Когда правительство пошло на этот крайний шаг, оно, возможно, даже и не поняло всех последствий. Поэтому я считаю, если то, что мы сейчас наблюдаем, будет набирать обороты, то это будет еще несколько месяцев продолжаться — я имею в виду дисбаланс предложения и, как следствие этого, более высокий темп роста цен на сахар и масло после отмены заморозки».

Собеседники “Ъ” не исключают, что проблемы с закупками будут усиливаться, и тогда чиновникам придется уточнять условия соглашений, прописывать стоимость логистики и функции посредников. А это задача сложнее, чем установка предельных отпускных и розничных цен.