В «Яндекс.Дзене» произошел сбой

В ленте блог-платформы «Яндекс.Дзен» произошел сбой. Сначала исчезли все публикации, сделанные пользователями, и загружались только карточки, которые вели на сторонние сайты. Затем лента полностью перестала загружаться. На данный момент при загрузке главная страница сайта выдает сообщение об ошибке.

«Мы наблюдаем некоторые сбои с загрузкой публикаций в ленте, сейчас инцидент в работе»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. В «Яндекс.Дзене» пообещали в скором времени восстановить штатную работу платформы.