На прививку от коронавируса записались около 13 тысяч нижегородцев

Заявки на вакцинацию от коронавируса COVID-19 подали около 13 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Запись на прививки для всех желающих открылась 13 января, и за несколько часов было подано около 11 тыс. заявок.

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К 14 января в Нижегородской области прививки от коронавируса получили около 3 тыс. нижегородцев. Пока что вакцинацию могут пройти только медработники, учителя, соцработники и волонтеры. Со следующей недели, по поручению президента России Владимира Путина, регионы должны начать массовую вакцинацию населения.

Как уже сообщалось, Нижегородская область рассчитывает получить 150 тыс. доз вакцины до конца января. Когда препараты поступят в регион, нижегородцев начнут прививать в порядке очереди по записи. Предполагается, что пик вакцинации в регионе придется на май.

Анастасия Еремина