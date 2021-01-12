Нижегородцам предложили вставать в очередь за вакциной от COVID-19

В Нижегородский области с 13 января начнется запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на своей станице в Instagram. Записаться на прививку можно будет на официальном сайте областного минздрава.

«Очередь из первоочередных категорий уже сформирована, поэтому можем начинать записывать всех, кто хочет привиться»,- отмечает губернатор и уточняет, что записавшихся будут приглашать на прививки, как только вакцины поступят в регион. В комментариях к записи губернатора нижегородцы отмечают, что от записи на вакцинацию до собственно прививки может пройти определенное время. На сайте минздрава очередь уже превышает 2,5 тыс. человек.

Как писал ранее «Ъ-Приволжье», на 12 января в Нижегородскую область поступило около 7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Прививки уже сделали 2 тыс. нижегородцев. Жалоб на ухудшение самочувствия не поступало, состояние каждого оценивается как удовлетворительное. Первыми на вакцинацию могли записаться медработники, сотрудники образования, социальной сферы, волонтеры и те, кто имеет высокий риск заражения. Пик вакцинальной кампании ожидается к маю.

Андрей Репин