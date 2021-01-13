Более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Нижегородская область к февралю

Нижегородская область рассчитывает до конца января получить более 150 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил глава региона Глеб Никитин в Instagram. Когда препараты поступят в регион, медучреждения будут приглашать записавшихся на прививки нижегородцев в порядке очереди.

«Мы значительно увеличим охват вакцинацией. Сейчас имеют приоритетное право те, кто относится к группам риска: медицинские и социальные работники, учителя и волонтеры»,— написал Глеб Никитин. Он добавил, что Минздрав РФ разрешил прививать граждан старшего возраста, поэтому записаться на прививку с 13 января могут все нижегородцы старше 18 лет.

Как ранее сообщалось, к 12 января Нижегородская область получила около 7 тыс. доз вакцин, прививки сделали более 2 тыс. граждан. Записаться на вакцинацию можно на сайте регионального минздрава. Нижегородцы в соцсетях пишут, что от записи на вакцинацию до собственно прививки может пройти много времени — к концу 2020 года очередь превышала 2,5 тыс. граждан.

Анастасия Еремина