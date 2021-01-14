Росздравнадзор: иностранные вакцины могут стать доступны в России после регистрации

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что иностранные вакцины от коронавируса, в том числе Pfizer / BioNTech, могут стать доступными для россиян после того, как пройдут официальную регистрацию.

«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет»,— сказала она в кулуарах Гайдаровского форума (цитата по ТАСС). По ее словам, иностранные вакцины получат регистрацию, если их качество будет подтверждено.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что вакциной Pfizer / BioNTech можно привиться в израильской клинике «Хадасса» в Москве. После этого Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированного в России препарата невозможно.

В ответ Росздравнадзору в «Хадасса» напомнили, что по закону клиники—участники Международного медицинского кластера могут использовать не зарегистрированные в России препараты, если они зарегистрированы в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Затем представительница клиники Анна Карабаш сообщила «Дождю», что подразделение решило отложить начало вакцинации препаратом из-за «недоработок» в выдаче разрешений на ввоз.

В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Обе — отечественного производства. Одна из них, «Спутник V» Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года первой в мире. Еще одна вакцина разработана новосибирским центром «Вектор». Также в стране идут испытания третьей вакцины от коронавируса — от Центра имени Чумакова РАН.

О заинтересованности зарубежных разработчиков вакцин в российском рынке читайте в материале “Ъ FM”.