В петербургских театрах разрешили заполнять до половины зала

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление городского правительства №121, касающиеся смягчения коронавирусных ограничений для работы театров. С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в них увеличивается с 25% до 50%, сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом уточняется, что ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские учреждения культуры полностью не работали с 30 декабря по 6 января. С 7 января показ спектаклей возобновили те театры, которые имеют отдельный вход для зрителей.