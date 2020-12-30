В Петербурге вступает в силу запрет на работу общепита, музеев и театров

С 30 декабря в Петербурге вступает в силу запрет на работу заведений общественного питания, театров и музеев. До 4 января рестораны и кафе не смогут обслуживать посетителей в помещениях — общепит будет работать навынос и доставку, в формате «зимних кафе». Ограничения не касаются кафе на вокзалах и в аэропорту и автозаправках. До 10 января в Петербурге запрещен доступ посетителей в театры, музеи, выставочные галереи и зоопарк.

Напомним, что ограничения в Петербурге на новогодние праздники введены из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным городского комитета по здравоохранению, за последнюю неделю в Петербурге было госпитализировано 6140 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.