С 7 по 10 января петербургские театры покажут более 30 спектаклей

В четверг, 7 января, после снятия коронавирусных ограничений возобновляют свою работу петербургские театры. До конца новогодних каникул они успеют показать более 30 спектаклей, включая детские. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, театр балета имени Леонида Якобсона с 7 по 10 января представит на сцене Александринского театра два раза в день балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Также откроются для зрителей Мариинский театр, «Балтийский дом», Театр комедии имени Акимова, ТЮЗ имени Брянцева, театр им. Ленсовета, «Мастерская», «Приют комедианта», «Русская антреприза» им. Андрея Миронова и другие.

При этом с 7 января в театры разрешается доступ, в том числе, для юных зрителей до 16 лет, однако сохраняется запрет на посещение учреждений культуры организованными группами. В зале должно быть не более 25% зрителей от общей вместимости.