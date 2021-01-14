Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов в России

У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».

«На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки, таких серьезных стимулирующих налоговых мер, у государства сейчас просто нет»,— сказал господин Сазанов на Гайдаровском форуме в ответ на вопрос, можно ли ускорить развитие российской экономики через снижение фискальной нагрузки (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот. «Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь которые носят инвестиционный характер, социальные налоговые льготы трогать не имеет смысла»,— сказал он. Еще одним из направлений будет проработка налогообложения цифровых услуг. «Большие потрясения, войны приводили к появлению новых налогов. У нас сейчас идет война с коронавирусом, и весь мир к этому подходит, конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и цифровым налогом»,— заявил замминистра.

С 1 января НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%. Полученные дополнительные доходы бюджета направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Подробнее о новом налоге — в материале “Ъ”.