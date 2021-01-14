Сильный снегопад ожидается в Ижевске

В ближайшие дни в Удмуртии ожидается повышение температуры и обильные снегопады. На дорогах могут наблюдаться гололед и снежный накат, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике. Отметим, что по данным Гидрометцентра России, в ночь на 15 января в Ижевске выпадет до 4,9 мм осадков.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, учитывая состояние дороги и видимости. Пешеходам рекомендуют пользоваться световозвращающими элементами на одежде в темное время суток.

Напомним, что 10 января авиакомпании «Ижавиа», «Аэрофлот» и «Победа» изменили расписание ряда рейсов в Ижевск из-за сильного снегопада. Также в Удмуртии ввели ограничение движения для междугородних автобусов и грузовых автомобилей, которое сняли вечером.