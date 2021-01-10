В Удмуртии восстановили движение междугородних автобусов и грузовиков

Ограничения на движение междугородних автобусов и грузовиков сняли в Удмуртии. В настоящее время заторов на дорогах нет, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Общая группировка сил и средств УТП РСЧС на автомобильных дорогах федерального и республиканского значения составляет 428 человек и 363 единицы техники, из них предназначенные для очистки дорожного полотна 354 человека, 326 единиц техники. Для организации безопасности дорожного движения УГИБДД МВД организовано дежурство»,— говорится в сообщении.

Отметим, что усиление северно-восточного ветра с порывами до 15-17 м/c сохранится местами по Удмуртии ночью и утром 11 января. В некоторых районах ожидаются метель и заносы на дорогах.

Напомним, что сегодня из-за непогоды в республике ввели временное ограничение движения для междугородних автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, авиакомпании «Ижавиа», «Аэрофлот» и «Победа» изменили расписание ряда рейсов в Ижевск.