Расписание ряда рейсов в аэропорт Ижевска изменится из-за непогоды

Авиакомпании «Ижавиа», «Аэрофлот» и «Победа» изменили расписание ряда рейсов в столицу Удмуртии из-за непогоды. Об этом сообщается в группе «Ижавиа» во «ВКонтакте». Так, изменится время вылета рейсов «Аэрофлот» 1297 «Ижевск-Москва», 1292 «Москва-Ижевск», 1293 «Ижевск-Москва». Кроме того, рейс 1296 «Шереметьево-Ижевск» ушел на запасной аэропорт в Пермь.

У «Ижавиа» изменилось время вылета рейсов 1302/302 «Москва-Ижевск», 1925/925 «Ижевск-Санкт-Петербург», 1926/307 «Санкт-Петербург-Ижевск», 1307/307 «Ижевск-Москва», 1308/308 «Москва-Ижевск». Точное время по ним сообщат дополнительно.

У «Победы» изменится время вылета рейса 289 «Москва-Ижевск» на 19:05, прилет в 21:55, а также рейса 290 «Ижевск-Москва» – вылет в 22:40, прилет в 23:45.