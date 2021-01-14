CAS опубликовал мотивировочную часть решения по спору WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Документ (.pdf) опубликован на сайте CAS.

Документ содержит 186 страниц. По мнению арбитров, невозможно установить точное количество спортсменов и официальных лиц, которые оказались вне подозрений в нарушении антидопинговых правил.

CAS 17 декабря 2020 года подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций. Санкции ввели из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В течение двух лет российским спортсменам придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом на форме отечественных спортсменов допускаются слово «Россия» и цвета национального флага.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».