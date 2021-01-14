В ночь на 14 января в Екатеринбурге мигранты устроили беспорядки в Центре временного содержания иностранных граждан, сообщили в региональном управлении МВД. Инициатором стал ранее судимый 32-летний мужчина, который ожидал процедуру депортации за нарушение миграционного законодательства.

«Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения. В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы, не совместимые с жизнью»,— рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники ОМОНа применили спецсредства. Одному из мигрантов потребовалась госпитализация. «У него поврежден палец на руке. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь»,— пояснил полковник Горелых.

По факту беспорядков проводится проверка. Центр продолжает работать в штатном режиме.

Илья Смирнов, Екатеринбург