Мишустин заявил о переломном моменте пандемии

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, а разработанная российская вакцина быстрее поможет отечественной экономике восстановиться.

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее»,— сказал господин Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Глава правительства выразил надежду, что с началом масштабной вакцинации и выработки коллективного иммунитета исчезнут опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю. Он также напомнил, что для поддержки экономики, пострадавшей от последствий ограничений, власти разработали общенациональный план ее восстановления. «Его цель — вернуть экономику на траекторию устойчивого роста»,— добавил он. По его словам, план одобрен и будет уточнен с учетом окончательных итогов прошлого года.

Массовая вакцинация начнется в России с понедельника, 18 января. Такое распоряжение отдал президент Владимир Путин. По оценкам экспертов, сейчас массовая вакцинация не доступна в 50 из 85 российских регионов.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?»