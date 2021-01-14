Мошенническая схема с курьерскими сервисами вышла за пределы России

Русскоязычные мошеннические группировки начали создавать фейковые сайты курьерской доставки не только для России, но и для пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, рассказали в компании в сфере информационной безопасности Group-IB. Например, мошенники создали фишинговые сайты польского бренда Allegro и чешского — Sbazar, а также фейковые доски бесплатных объявлений украинского OLX, белорусского Kufar, французского Leboncoin. Судя по результатам анализа закрытых форумов и чатов, мошенники готовятся задействовать в своих аферах FedEx и DHL Express в США и Болгарии, СДЭК в Казахстане и США, предупреждают в Group-IB.

По оценке компании, фокус на зарубежную аудиторию сменили не менее 20 крупных группировок, то есть примерно половина от общего числа группировок, использующих мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой. Заработок таких мошенников в прошлом году составил более $6,2 млн, оценивают в Group-IB.

Пик создания фейковых сайтов курьерской доставки пришелся на 2020 год в связи с пандемией и увеличением спроса на онлайн-покупки. Если летом 2020 года компания заблокировала 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз — до 3 тыс. сайтов, рассказал заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев. По его словам, активное противодействие мошенникам в России вызвало их онлайн-миграцию в СНГ и страны Европы. Если в России ущерб от одной мошеннической операции составляет 10–30 тыс. руб., то в Европе он может быть значительно выше за счет более высокой покупательской способности интернет-пользователей, а также их неготовности к подобному виду мошенничества, отмечают в Group-IB.

Подробнее о росте числа фальшивых курьерских служб читайте в публикации “Ъ” «Фейк с доставкой на дом».

Юлия Степанова