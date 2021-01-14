Власти Москвы договорились с 34 частными клиниками о вакцинации от COVID-19

Правительство Москвы заключило с 34 частными клиниками соглашения об организации пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В 15 из них уже направили препарат, добавила она.

«Мы постоянно расширяем и категории вакцинируемых москвичей и число пунктов вакцинации. Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения. В 15 клиник мы поставили препарат... В части из них уже началась вакцинация жителей»,— сказала госпожа Ракова (цитата по ТАСС).

Анастасия Ракова пояснила, что сама вакцина бесплатна, но необходимо будет оплатить услуги клиники по введению инъекции. Москвичи по-прежнему могут получить вакцину и в городских поликлиниках. «Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких»,— добавила заместитель мэра.

По последним данным, в Москве выявлено более 877 тыс. заразившихся (+5893 тыс. за сутки). Умерло с начала пандемии более 12 тыс. заразившихся, выздоровело более 722 тыс. человек.

Ранее сегодня, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин продлил в городе все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, на неделю, до 21 января. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к очному обучению в понедельник, 18 января (до 17 января в столичных школах каникулы).

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».