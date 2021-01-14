СМИ: американцы смогут инвестировать в Alibaba, Tencent и Baidu, несмотря на позицию Госдепа и Пентагона

У американцев все-таки будет возможность покупать акции китайских технологических гигантов Alibaba, Tencent и Baidu, хотя ранее власти США обсуждали возможность запрета таких инвестиций. Об этом пишут The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, связанные с армией и силовыми структурами КНР. Позже было опубликовано уточнение, из которого следовало, что запрет распространяется на любые подразделения таких компаний. Министерство обороны США занимается составлением такого списка и проверяет десятки китайских компаний — ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что среди проверяемых компаний есть Alibaba, Tencent и Baidu. По данным источников, в результате проверки эти корпорации оказались в числе компаний, у которых были обнаружены связи с китайской армией и силовыми структурами. Однако в итоге власти США не собираются включать в список эти три компании. В него планируется включить девять других компаний из КНР, а также более сотни подразделений корпораций, которые уже находятся в таком списке.

Как отмечают источники, в последнее время шла дискуссия о включении в такой список Alibaba, Tencent и Baidu: Минобороны и Госдепартамент США выступали за включение, а Министерство финансов — против. В итоге возобладала точка зрения Министерства финансов, считающего, что такой шаг привел бы к массовым продажам акций китайских компаний, дестабилизации рынка и негативным экономическим последствиям в целом. Акции Alibaba и Baidu торгуются на Нью-Йоркской бирже, Tencent — на Гонконгской бирже.

Яна Рождественская