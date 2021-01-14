В России проведено более 95 млн тестов на COVID-19

С начала пандемии коронавируса в России проведено более 95 млн тестирований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор. За последние сутки сделано 465 тыс. тестов.

«Под меднаблюдением остается 611 704 человека»,— говорится в сообщении Telegram-канала «стопкоронавирус.рф».

Страной—лидером по числу тестирований остаются США. Там проведено более 273 млн тестов. Число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 23 млн.

В России выявлено более 3,4 млн заразившихся. За последние 24 часа зафиксировано более 22,8 тыс. новых случаев. Число летальных исходов достигло 63,3 тыс.

О борьбе с вирусом в России — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».