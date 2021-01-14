Минстрой хочет ужесточить контроль над рынком арендного жилья

Минстрой России готовит законопроект, усиливающий контроль над сдачей жилья в аренду, сообщает газета «Известия». Проект планируется внести в Госдуму до конца года.

Как сообщил газете заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье». В числе инициатив — запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики»,— сказал господин Стасишин.

По словам Никиты Стасишина, цифровая платформа арендного жилья будет интегрирована с системами ФНС России. Источник «Известий» сообщил, что на текущий момент текст законопроекта не готов, идет его разработка и обсуждение.

В декабре стало известно, что «Опора России» хочет убедить вице-премьера Дмитрия Чернышенко вернуться к рассмотрению законопроекта по правовому регулированию туристического жилья. Сейчас краткосрочная туристическая аренда находится в серой зоне.

Подробности — в материале “Ъ” «Туристов расселяют посуточно».