МИД РФ опроверг слова Пашиняна о нежелании Москвы определить статус Карабаха

Утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия предлагала вернуть Азербайджану семь районов Нагорного Карабаха без определения его статуса, является неверным. Об этом сообщил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов.

4 января господин Пашинин опубликовал статью «Истоки 44-дневной войны». В ней он заявил, что несколько лет назад Россия в качестве плана по разрешению конфликта в регионе предлагала вернуть Азербайджану семь районов Нагорного Карабаха по формуле 5+2, организовать возвращение беженцев и и размещение российских миротворцев. По словам премьер-министра, эти идеи родились в 2013 году и окончательно были доработаны в 2015 году. «Пакет предложений никак не касался вопроса статуса Нагорного Карабаха, он его обошел»,— написал он.

«Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 года <…> Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности»,— заявил господин Попов. Его словам цитирует пресс-служба МИД РФ.

Дипломат уточнил, что в основе предложенного плана лежало возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, но в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. «Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа — признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы»,— добавил он.

Правовой статус региона российский план предлагал определить «путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер». «Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые подходы»,— уточнил Игорь Попов.

Соглашение о мире в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября Азербайджаном, Арменией и Россией. Документ предусматривал прекращение боевых действий, размещение на линии соприкосновения российского миротворческого контингента, а также передачи трех районов Карабаха Азербайджану. О необходимости особого статуса Карабаха в документе упоминается.

О дальнейших переговорах сторон по вопросам Карабаха — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».