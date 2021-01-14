Еврооблигации открывают сезон

В среду МКБ завершил размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Спрос на бумаги, по данным собеседника “Ъ” на рынке, превысил €1,1 млрд. В итоге первоначальный ориентир доходности был снижен с 3,5% до 3,25%, а объем размещения составил €600 млн. Это лучше результатов размещения аналогичных бумаг в 2019 году, тогда банк привлек €500 млн под 5,15%. Вместе с тем, как отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков, МКБ предложил привлекательную премию, предыдущий выпуск в евро с погашением в 2024 году торгуется с доходностью 2,5%. По его словам, для крупных российских компаний рынок еврооблигаций остается открытым, но после прошедшего роста доходности US Treasuries условия привлечения ухудшились по сравнению с осенью прошлого года. В среду стало известно, что Совкомбанк планирует разместить «социальные» еврооблигации в долларах со сроком обращения 3–5 лет. С четверга начнутся конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки. Виталий Гайдаев