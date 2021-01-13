Армения открыла сухопутные границы для иностранцев

Правительство Армении решило открыть сухопутные границы для иностранных граждан, въезд которым был запрещен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба МИД республики. Для въезда в страну необходим отрицательный результат теста на COVID-19.

«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа»,— сообщил МИД Армении (цитата по ТАСС).

При этом 11 января правительство Армении продлило введенный для борьбы с коронавирусом карантин до 11 июля. В Армении с начала пандемии COVID-19 заразились 163 тыс. человек, умерли 2,9 тыс. Коронавирус обнаружен у президента Армении Армена Саркисяна. 13 января его перевели с амбулаторного лечения в больницу.