Причиной массового отравления детей в Дагестане стала загрязненная питьевая вода

Массовое отравление в дагестанском городе Буйнакске произошло из-за употребления загрязненной питьевой воды, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. Сейчас в больницах с отравлением находится 71 человек, 61 из них — дети.

«По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства»,— говорится в сообщении ведомства.

В больницу Буйнакска дети с признаками пищевого отравления начали поступать с 9 января. По данным Минздрава Дагестана, заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме. Все детсады города временно закрыли. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Предварительной причиной отравления следствие также называло некачественную питьевую воду, которая подается в жилые дома.