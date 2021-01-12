СКР начал проверку после отравления детей в Дагестане

Дагестанское управление СКР проводит доследственную проверку по факту пищевого отравления детей в городе Буйнакске. По информации следствия, 30 детей отравились загрязненной водой. Администрация Буйнакска в Instagram отмечает, что число отравившихся детей уже превысило 50.

«По предварительным данным, 11 и 12 января 2021 года в центральную больницу города Буйнакска госпитализированы более 30 детей в возрасте от 2 до 13 лет с признаками пищевого отравления. Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям»,— сообщается на сайте СКР.

Проверка проводится в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей. По ее результатам следователи примут процессуальное решение. «Ход и результаты проверки руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым поставлены на контроль»,— отмечается в материале.

Как сообщил ТАСС мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, причиной массового отравления дете могли стать просроченные продукты из подарочных наборов. Однако, по его словам, версия с отравлением водой также рассматривается. «Пока не получим точных анализов, говорить что-то затрудняемся»,— отметил господин Нургудаев.