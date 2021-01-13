После массового отравления в Буйнакске возбуждено уголовное дело

Дагестанское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после вспышки острой кишечной инфекции в Буйнакске. По последним данным, в больнице 71 человек, в том числе 61 ребенок. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следователей, с 9 января в Детскую городскую больницу Буйнакска попали 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления — повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей. Минздрав республики сообщил утром в среду новые данные о количестве заболевших. По сообщению министерства, количество пациентов увеличилось до 71 человек, 61 из них — дети. «Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы»,— уточнили в минздраве.

Предварительной причиной отравления следствие называет некачественную питьевую воду, которая подается в жилые дома. Проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений, сообщила пресс-служба управления СКР.

С участием специалистов Роспотребнадзора изъяты образцы воды для последующего экспертного исследования.

Как сообщал “Ъ”, мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал возможной причиной массового отравления детей просроченные продукты из подарочных наборов.

Юлия Рыбина, Махачкала