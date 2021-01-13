После массового отравления в Буйнакске возбуждено уголовное дело

Дагестанское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после вспышки острой кишечной инфекции в Буйнакске. По последним данным, в больнице 71 человек, в том числе 61 ребенок. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По данным следователей, с 9 января в Детскую городскую больницу Буйнакска попали 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления — повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей. Минздрав республики сообщил утром в среду новые данные о количестве заболевших. По сообщению министерства, количество пациентов увеличилось до 71 человек, 61 из них — дети. «Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы»,— уточнили в минздраве.
Предварительной причиной отравления следствие называет некачественную питьевую воду, которая подается в жилые дома. Проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений, сообщила пресс-служба управления СКР.
С участием специалистов Роспотребнадзора изъяты образцы воды для последующего экспертного исследования.
Как сообщал “Ъ”, мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал возможной причиной массового отравления детей просроченные продукты из подарочных наборов.