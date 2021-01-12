Прививки от COVID-19 получили около 2 тысяч нижегородцев

Порядка 7 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 поступило в Нижегородскую область к 12 января, сообщили “Ъ-Приволжье” в министерстве здравоохранения региона. Прививки получили около 2 тыс. нижегородцев. Жалоб на ухудшение самочувствия не поступало, состояние каждого оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщалось, пока что записаться на прививку могут медработники, сотрудники образования, социальной сферы, волонтеры и те, кто имеет высокий риск заражения. Массовая вакцинация начнется позже.

«К маю планируем выйти на пик вакцинальной кампании. В регионе открыты 35 прививочных пунктов, причем, достаточно много их в районах. Вакцинация организована группами по пять человек. Этот стандарт действует во всех субъектах Российской Федерации»,— рассказал замгубернатора – глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, к концу октября антитела к новому коронавирусу имели около 15% нижегородцев, сейчас эта цифра выше.

Добавим, по данным регионального минздрава, коронавирусом переболели более 2,3% населения региона: к 12 января COVID-19 выявили у 75 тыс. нижегородцев, тогда как население региона составляет около 3,2 млн граждан.