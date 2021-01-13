Bank of America допустил повышение налогов в России

Bank of America допускает рост налогов в ресурсных секторах России и подоходного налога в перспективе двух-трех лет, заявил главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Однако в 2021 году господин Осаковский ожидает «передышку».

«В целом необходимость дополнительных налоговых доходов для государства остается, что будет поддерживать этот тренд. Учитывая, что мы видели довольно существенное повышение налогов в прошлом году, наверное, в этом году у нас будет некая передышка, но опять же мы рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года»,— сказал он на брифинге (цитата по «Прайму»).

Владимир Осаковский добавил, что «ресурсные сектора наверняка так и останутся основным таргетом для повышения налогов», а «события политического характера могут поддержать тренд повышения налогов, в частности, подоходного налога».

В прошлом году был принят закон, согласно которому НДПИ для производителей удобрений и металлургов увеличился в 3,5 раза. Кроме того, для россиян ввели повышенный налог 15% на доходы сверх 5 млн руб. в год.

Чем еще запомнился 2020 год — в спецпроекте “Ъ”.