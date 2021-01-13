В центре Рыбинска перекрыли перекресток из-за прорыва водопровода

В центральной части города Рыбинска Ярославской области временно перекрыли движение на перекрестке улиц Кирова и Крестовой из-за утечки воды на водопроводной линии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации пресс-службы, аварийно-ремонтные работы ведет бригада ГП ЯО «Северный водоканал». В связи с перекрытием движения, временно изменена схема движения общественного транспорта.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 10 января в Рыбинске произошла крупная коммунальная авария, из-за которой без воды остались пять микрорайонов города. Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Рыбинске 12 января, когда без отопления, водоснабжения и электричества на некоторое время остались жители нескольких микрорайонов города.

Антон Антонов