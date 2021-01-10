В Рыбинске из-за коммунальной аварии без воды были пять микрорайонов

В городе Рыбинске Ярославской области 10 января произошла крупная коммунальная авария, из-за которой без воды остались пять микрорайонов города, сообщил на своей странице в Facebook главы Рыбинска Денис Добряков.

По словам главы города, аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам. В настоящее время авария ликвидирована. В квартиры жителей города поступает вода.

«Сегодня с утра бригады “Северного водоканала” устраняли серьезную течь на водопроводе по адресу: улица Вихарева, 3. Без воды остались пять городских микрорайонов. Сработали быстро и слаженно. Водоснабжение уже восстановлено. Благодарю за оперативность!»,— написал господин Добряков.

Антон Антонов