В Рыбинске восстановили подачу электроэнергии после крупной коммунальной аварии

В городе Рыбинске Ярославской области восстановлено электроснабжение, отопление и водоснабжение жилых домов, сообщил глава города Денис Добряков на своей странице в соцсетях. По информации пресс-службы филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Центра, ведутся ремонтные работы по устранению причин аварии, произошедшей на электроподстанции утром 12 января.

«Сегодня в 5:31 произошло кратковременное снижение нагрузки части потребителей в отдельных районах Ярославской области. Все были вновь полностью запитаны за 59 минут. Причина – локальное повреждение на подстанции 220 кВ, которое было оперативно выявлено. Ведутся ремонтные работы. Рисков для развития аварии нет»,– говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Дениса Добрякова, из-за серьезной аварии, произошедшей в городе рано утром 12 января на сетях электроснабжения, был обесточен почти весь Рыбинск.

«В результате аварии без света остались жители города от Перебор до центра. Отключились котельные, было прекращено водоснабжение. На данный момент в городе централизованное электроснабжение, отопление и водоснабжение полностью восстановлены»,— написал господин Добряков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по информации пресс-службы городской администрации из-за коммунальной аварии утром 12 января без света, водоснабжения и электричества на некоторое время остались жители нескольких микрорайонов города. На место оперативно выехали аварийные бригады и в течение часа электроснабжение было восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Антон Антонов