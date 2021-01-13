В Республике Тыва более 50 зданий пострадали из-за землетрясения в Монголии На территориях шести муниципальных образованиях действует режим ЧС

После землетрясения в Монголии в Республике Тыва обнаружили повреждения на 51 объекте, сообщает региональная служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«По результатам визуального обследования на территории г. Ак-Довурак, Тоджинского, Пий-Хемского и Барун-Хемчикского кожуунов повреждений на объектах не обнаружено»,— говорится в сообщении. Обследование зданий, сооружений, многоквартирных домов продолжается.

Жители почувствовали сильное землетрясение 12 января.

Как сообщал глава республики Шолбан Кара-оол, интенсивность сотрясении в селе Кунгуртуг составила 6 баллов, селе Сарыг-Сеп и Эрзин — 5 и 4,8 баллов, в Кызыле — 4,5. На территории шести муниципальных образованиях был введен режим чрезвычайной ситуации.

Подземные толчки также ощутили в других регионах Сибири. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь потрясена».

Екатерина Лукашевич