На краснодарских перевозчиков завели дело за июльское повышение проезда до 28 рублей

Краснодарское УФАС возбудило антимонопольное дело по обращению жителей кубанской столицы в отношении городских перевозчиков. Их подозревают в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Как сообщили в ведомстве, в действиях перевозчиков усмотрены признаки картеля, поскольку они, работая на одном рынке, одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Речь идет о повышении стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Краснодара с 26 рублей до 28 рублей в июле этого года. Это, по мнению УФАС, содержит признаки антиконкурентного соглашения.

Согласно документу, опубликованному в социальных сетях, антимонопольное дело возбуждено в отношении МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Вымпел-М», ООО «Кайман», ООО «Югополис-Экспресс», ООО «Мегаполис», ООО «Кубань», ООО «Квартет», ООО «Краснодаравтотранс», ООО «Технотранс-Юг», ООО «Автоальянс», ООО «Регион-транс», ООО «Кубаньтранс», ООО «Управляющая автотранспортная компания Краснодара», ООО «Респет», ООО «Русавтопром-Кубаньтранс», ООО «СВП», ООО «Транзит-Авто», ООО «Пассажир-Авто», ООО «Секвестр», ООО «Магистраль», ИП Гевондян и ИП Литвяков.

«По итогам антимонопольного расследования будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства», - заключили в антимонопольном ведомстве.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, тариф на проезд в общественном транспорте Краснодара был повышен 8 июля 2019 года на два рубля. В мэрии кубанской столицы обосновали это инфляцией (4,3%), ростом ставки НДС (до 20%), стоимости электроэнергии (на 10%), ГСМ (на 9,6%) и запчастей (на 10%). Новый тариф также был призван проиндексировать зарплату сотрудникам КТТУ на 4,3%.

Дмитрий Михеенко