Крым снимает коронавирусные ограничения, а Севастополь продлевает

В Крыму снимут ограничения на работу фудкортов и общепита, сохранив требования о соблюдении дистанции и масочного режима, заявил на заседании оперативного штаба глава региона Сергей Аксенов.

По словам господина Аксенова, с 15 января работа фудкортов и общепита в ночное время будет осуществляться без ограничений. «Требования Роспотребнадзора, связанные с работой в период распространения эпидемии, не снимаются. Это расстояние между столами, масочный режим, дезинфекция и так далее»,— уточнил глава Крыма.

В республике ограничения работы фудкортов и зон общепита в торговых центрах, а также мораторий на новогодние корпоративы ввели 25 декабря в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Крыму COVID-19 подтвердили у 213 человек, с начала пандемии — у 28 180 граждан.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, власти города-героя решили продлить до 31 января введенные ранее основные ограничения. В частности, до конца месяца в силе остается запрет на проведение массовых мероприятий, торжественные регистрации брака в загсе, проведение экскурсий, полноценную работу театров и кинотеатров и т. д. Помимо этого в городе усиливают контроль за соблюдением масочного режима. За сутки коронавирус в городе выявили у 93 человек, с начала пандемии у 7939 граждан. 294 пациента умерли.

Александр Дремлюгин, Симферополь