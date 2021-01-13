Минстрой привлекли в качестве третьего лица к делу о банкротстве «Бухты Квинс»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области привлекли в качестве третьего лица к участию в деле о банкротстве кооператива «Бухта Квинс». Напомним, заявление о банкротстве ПСК «Бухта Квинс» арбитражный суд принял в конце ноября прошлого года. Заявление подал Александр Хренов, сумма долга, указанная в картотеке суда, составляет почти 5,7 млн руб. В 2017 году господин Хренов выкупил два пая в кооперативе, а в 2019 году подал заявление о выходе из ПСК и выплате стоимости внесенных им паевых взносов.

В судебном заседании, которое прошло 15 декабря 2020 заявитель попросил признать кооператив банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В свою очередь, должник попросил отложить судебное заседание, чтобы подготовить отзыв на заявление. На заседание 28 декабря должник попросил привлечь к участию в деле региональный минстрой.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 4 февраля. Минстрой должен будет представить в арбитражный суд письменный отзыв по делу.

Напомним, «Бухту Квинс» начали строить в 2008 году в поселке Изоплит в Екатеринбурге. Первую очередь сдали в 2019 году, вторую очередь так и не построили. Проект реализовывал бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов (приговорен к пяти годам за мошенничество со средствами пайщиков). Финансировалось строительство из средств созданного пайщиками ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был господин Шилиманов.

В проекте участвовал шансонье Александр Новиков, на чьей земле шло строительство. Он также был фигурантом дела о мошенничестве, но его уголовное преследование было прекращено.