Индекс РТС впервые с февраля 2020 года превысил 1500 пунктов

Индекс РТС на Московской бирже поднимался выше значения 1500 пунктов впервые с 25 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки. На 10:30 мск индекс находится на уровне 1495,7 пункта (+0,72% к уровню закрытия). Индекс Мосбиржи поднялся до 3491,44 пункта (+0,57%).

Курс доллара снизился к рублю до 73,42 руб. (–0,12). Евро торгуется на уровне 89,71 руб. (–0,08).

Мартовские фьючерсы нефти Brent на бирже ICE торгуются на уровне $57,150 за баррель (+1,007%). Стоимость февральских фьючерсов WTI достигла $53,670 за баррель (+0,86%).

Накануне российская нефть Urals, цена которой рассчитывается от стоимости Brent, достигла максимума с 8 января 2020 года. За последние три месяца Urals подорожала более чем на 40%, а с начала 2021 года — почти на 10%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бюджетная Urals».