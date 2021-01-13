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В Свердловской области за праздники зафиксировано почти 1,5 тысячи нарушений антиковидных норм

Во время новогодних праздников в общественных пространствах Свердловской области было зафиксировано почти 1,5 тыс. нарушений антиковидных норм, сообщает региональный департамент информационной политики.

По словам министра общественной безопасности региона Александра Клешнина, в ходе контрольных мероприятий проверялись предприятия общественного питания, магазины, рынки, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и общественный транспорт. «Было проверено более 9 тыс. объектов торговли и более 3 тыс. единиц общественного транспорта. Всего сотрудники провели 1,9 тыс. рейдов, по итогам которых составили почти 1,5 тыс. протоколов об административных нарушениях, связанных с не соблюдением ограничительных мер»,— пояснил господин Клешнин.

По словам свердловского министра, в целом в период праздничных дней число протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима увеличилось на треть. Ранее “Ъ-Урал” писал, что с начала года к административной ответственности за нарушение масочного режима было привлечено порядка 1,3 тыс. свердловчан, в частности, на жителей Екатеринбурга было составлено 177 протоколов.

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