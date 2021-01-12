Американские производители медицинских товаров Steris и Cantel объединяются

Производитель медицинских товаров для стерилизации и проведения хирургических операций Steris объявил о покупке производителя медицинской техники и медицинских средств дезинфекции Cantel Medical за $3,6 млрд. С учетом долговых обязательств Cantel общая сумма сделки достигает $4,6 млрд.

Компания Steris была основана в США, там же имеет штаб-квартиру и торгуется на NYSE, однако имеет регистрацию в Ирландии. Ее годовой оборот составляет порядка $3 млрд, а рыночная капитализация — около $17 млрд. Cantel базируется в штате Нью-Джерси, годовой оборот составляет около $1 млрд, рыночная капитализация — $3,7 млрд.

Компании отмечают, что их продукция дополняет друг друга, что позволит предложить рынку более широкий ассортимент и при этом снизить издержки. Общая синергия после слияния, по прогнозам компаний, составит около $110 млн — при помощи унификации производства, сокращения операционных и организационных расходов.

Евгений Хвостик